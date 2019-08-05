Yerel yöneticilere destek sözü

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeleriyle buluştu, siyaset üstü bir yaklaşım sergileyen komisyona destek sözü verdi. Bölünmez Çankırı, AK Parti hükümetleri döneminde yetki ve karar alma mekanizmalarındaki kadınların katılım ve temsil oranlarını artırdıklarını belirtti, “2009’da yüzde 0.9 olan kadın belediye başkanı oranı yüzde 300 artarak, 2014 yılında yüzde 2.7’ye ulaştı. Yerel seçimlerde kadın belediye meclis üyesi oranı 2014’te yüzde 10.7’ye yükseldi” dedi.

İzmir’de kadınlara yönelik projeleri en kısa zamanda hayata geçireceklerini belirten Çankırı, komisyon üyelerini TBMM’ye davet etti; İzmirli kadın milletvekili olarak Ankara’da TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile kurulacak olan bağlantılarda köprü görevi üstlenebileceğini sözlerine ekledi.

Başkan Soyer’e ziyaret

Komisyon Başkanı Nilay Kökkılınç da, tüm İzmirli kadın milletvekillerinden destek talep ettiklerini kaydetti.

Çankırı, komisyon üyeleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i de ziyaret etti. Komisyonu’nun çalışmalarını önemsediğini ifade eden Soyer, “Kadınlarımız için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız” ifadesini kullandı.