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    HaberlerEge‘Yerel yönetimin gücü’
    20.10.2019 - 00:20 |

    ‘Yerel yönetimin gücü’

    Karşıyaka Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, ilçedeki 27 mahallenin muhtarını yemekte buluşturdu.

    ‘Yerel yönetimin gücü’

    Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Muhtarların, yerel yönetimlerin en büyük gücü olduğunu ifade eden Tugay, “Tüm muhtarlarımızla tam uyum içinde hizmet üretecek, birlikte çok güzel işlere imza atacağız” dedi.

    Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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    19 Ekim 2019 Magazin Bülteni19 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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