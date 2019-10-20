‘Yerel yönetimin gücü’

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Muhtarların, yerel yönetimlerin en büyük gücü olduğunu ifade eden Tugay, “Tüm muhtarlarımızla tam uyum içinde hizmet üretecek, birlikte çok güzel işlere imza atacağız” dedi.