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    HaberlerEgeYerelleşmekten korkmayın!
    22.10.2019 - 07:50 |

    Yerelleşmekten korkmayın!

    Belediyelerin üretimi teşvik amaçlı çalışmalarla sosyal refaha önemli katkı koyduğunu belirten İzmir Büyükşehir Başkanı Soyer, “Daha iyisini yapabilmemiz için düzenleme şart” dedi

    Yerelleşmekten korkmayın!

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Turizm, Ekonomi, Bilimsel Araştırma Merkezi’nin (TEBİAT) Çeşme’de düzenlediği toplantıya katıldı. Üretim Esaslı Ekonomiye Geçiş ve Çağdaş Sosyal Devlet Uygulamalarında Yerel Yönetimlerden Merkezi Yönetime başlıklı panelde konuşan Soyer, “Sosyal devlet aslında kentin, ülkenin ürettiğinin adil bir biçimde paylaşılmasını sağlayan devlet demektir. Yani sosyal yardım pansumansa sosyal devlet tedavidir” ifadelerini kullandı. “Yerelleşmekten korkmamamız” diyen Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:
    “Belediye; şefkatli, üreten, dokunan, kucaklayan bir ana olmalıdır. Bunun için de refahın adil paylaşılmasından yola çıkmamız gerekiyor. Yerel yönetimlerden beklentiler; altyapı ve imar hizmetlerinin çok ötesine geçiyor. Bu nedenle yerel yönetimlerin mali yapıları çok daha önemli ancak gelirlerimizin toplam kamu içerisindeki payı oldukça düşük. Yerel yönetimlerin konumlandırılmasıyla ilgili değişikliğine ihtiyaç var. Örneğin 2015 Paris İklim Zirvesi’ne de ilk kez 400 belediye başkanı katılmıştı. Çünkü yerel dahil edilmeden küresel krizlerin hiçbiri çözülemez.”
    Panelin diğer kouşmalarını ise; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptı.

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı Düzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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    21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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