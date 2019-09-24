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    HaberlerEge‘Yerli çekirdek daha kaliteli’
    24.09.2019 - 00:32 |

    ‘Yerli çekirdek daha kaliteli’

    ‘Yerli çekirdek daha kaliteli’

    Denizli’de, ay çekirdeği hasadı devam ediyor. Çekirdekler, kuruyemişçilerdeki yerini almadan önce güneşte kurumaya bırakılıyor. Yerli çekirdek üretimini artırıp ithalatın önüne geçmeye çalıştıklarını söyleyen Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, “Bizim çekirdeklerimiz dışarıdan gelen ithal çekirdeğe göre en az iki kat daha iri ve kaliteli” dedi.

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