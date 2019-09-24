24.09.2019 - 00:32 |
‘Yerli çekirdek daha kaliteli’
Denizli’de, ay çekirdeği hasadı devam ediyor. Çekirdekler, kuruyemişçilerdeki yerini almadan önce güneşte kurumaya bırakılıyor. Yerli çekirdek üretimini artırıp ithalatın önüne geçmeye çalıştıklarını söyleyen Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, “Bizim çekirdeklerimiz dışarıdan gelen ithal çekirdeğe göre en az iki kat daha iri ve kaliteli” dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.