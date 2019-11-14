14.11.2019 - 00:57 |
Yerli ırka destek
Bigadiç’te, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yerli ırk sığırlarıyla, genetik açıdan benzerlik gösteren Piedmontese ırkı boğalar kullanılarak yapılan tohumlama çalışması sonucunda 4 buzağı dünyaya geldi. Tohumlama çalışması sonucunda buzağılar yaklaşık iki katı ağırlığa ulaşıyor.
Projeyle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların daha fazla kar elde etmesi hedefleniyor. Uygulama, Dursunbey, Sındırgı ve Balya ilçelerinde devam edecek.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.