Yerli ırka destek

Bigadiç’te, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yerli ırk sığırlarıyla, genetik açıdan benzerlik gösteren Piedmontese ırkı boğalar kullanılarak yapılan tohumlama çalışması sonucunda 4 buzağı dünyaya geldi. Tohumlama çalışması sonucunda buzağılar yaklaşık iki katı ağırlığa ulaşıyor.

Projeyle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların daha fazla kar elde etmesi hedefleniyor. Uygulama, Dursunbey, Sındırgı ve Balya ilçelerinde devam edecek.