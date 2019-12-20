Yerli Malı Haftası’nı miniklerle kutladı

Başkan Sadık Doğruer öğrencilerin Yerli Malı Haftası programına katıldı.

Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezi bünyesinde Kınık Ve Poyracık mahallelerinde eğitim gören 3 ile 5 yaş arasında toplam 150 öğrenci Yerli Malı Haftası’nı kutladı.

Öğrencilerin velileri evlerinde hazırladıkları birbirinden lezzetli yiyecekleri getirdi. Programda, yerli malı ürün tüketilmesi konusunda konuşmalar yapıldı. Poyracık’taki merkezde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Sadık Doğruer de katıldı. Başkan Doğruer, miniklerle tek tek ilgilendi, sohbet etti. Öğrencilere yerli malı kullanmalarını söyleyen Başkan Doğruer, “Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Halk Eğitim Merkezi ile yaptığımız tesislerimizde eğitim gören öğrencilerimizle yerli malı haftasını kutladık. Yerli mali kullanmalarının önemini anlattık” dedi.