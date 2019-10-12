‘Yerli malı kullanalım’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, inşaat firmaları, kamu idareleri ve yerel yönetimlere yerli malı kullanmaları çağrısında bulundu. Varank, İzmir Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren, yerli asansör ve yürüyen merdiven üreten LÖHER firmasını ziyareti sırasında Türkiye’de, yüksek kaliteli üretimleriyle dünyada kendisini kabul ettiren çok sayıda firma olduğunu söyledi. Varank, firmanın yüzde 85 yerlilik oranıyla ürettiği yürüyen merdivenin de Londra’daki Stansted Havalimanı’na gönderileceğini dile getirdi.- AA

‘Hedef, yüksek katma değer’

Makine sanayii markası Dirinler Şirketler Grubu, sektörünün Ege’deki en büyük buluşma noktası olan MAKTEK İzmir Fuarı’nda öne çıktı. ‘Dirinler Makina’ ve ‘Drinns’ markaları adıyla kurulan iki stant, ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da standı ziyaret etti, makineleri inceledi. Varank, “Sanayinin her aşamasında kullanılan takım tezgâhları, sektörün ileriye gidebilmesi için ayrı bir yere sahip ve biz Türk markalarının sektörde geldiği bu noktayla gurur duyuyoruz” dedi. Dirinler Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Dirin de fuarların yeni pazarlarda, yeni ürünleri sunma adına köprü olduğunu kaydetti, “68 yıldır başarı ve ilklerle dolu birçok işe imza attıysak, bunda katıldığımız bu tür fuarların büyük payı var. Hedefimiz, her zaman ülkemize en yüksek katma değeri kazandırmak” diye konuştu.