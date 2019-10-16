Yerli projelere yönlendiriyorlar

Havaalanlarının iç ve dış hatlar terminalinde, ‘Markanızı Uçuran Nokta’ sloganıyla Türkiye’ye ilk adımını atacak yatırımcıları İzmir’in en iyi projelerine ait katalogların bulunduğu tanıtım stantlarıyla karşılayan Özer Medya, gayrimenkul firmalarına yepyeni bir reklam ve pazarlama fırsatı yarattı. Özer Medya Kurucusu Berk Özer, Milas Bodrum Havalimanı’nda başladıkları satış ve pazarlama hizmetini artan talebin ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na da taşıdıklarını söyledi.

Kente yoğun ilgi

İzmir’in gerek kent yapısı gerekse de iklimi ve nitelikli konut projeleriyle İran ve Azerbaycanlılar tarafından yakından takip edildiğini belirten Özer, potansiyel yatırımcıları ‘Best Projects in İzmir’ standında doğru projelere yönlendirdiklerini kaydetti.

Özer, “İran’dan haftada ortalama 16 uçak İzmir’e geliyor. Dubai ve Azerbaycan’dan da doğrudan uçuşlar başladı. Biz de İzmir’de 1 Ekim itibariyle dış hatlarda da hizmete başladık. Biz, gelen yatırımcıyı şehrin çıkış kapısından karşılayıp iyi düzeyde İngilizce ve Farsça bilen hosteslerle doğru ve nitelikli projelere yönlendiriyoruz. Proje hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Onlara nasıl bir yaşam istersiniz? diye soruyor ve istedikleri yaşama göre doğru projeler öneriyoruz” diye konuştu. Özer, İstanbul-İzmir otoyolunun devreye girmesi ve Ankara-İzmir hızlı tren projesinin de kentin gayrimenkul açısından geleceğinin çok parlak olacağını gösterdiğini sözlerine ekledi.