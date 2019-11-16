Yerli üretim i20 şampiyon oldu

Gövdesi ve alt yapısı İzmit’te üretilen Hyundai i20 Coupe WRC, WRC Dünya Ralli Şampiyonası 2019 sezonunu 380 puanla şampiyon olarak tamamladı. Sezonun tüm etaplarında istikrarlı ve rekabetçi bir şekilde performans göstererek ralli tutkunlarının da en büyük favorisi haline geldi. Hyundai, 2019 yılında 4 ralliyi kazanırken 13 kez de podyuma çıkmayı başardı. Bu önemli zafer, markanın motorsporları tarihindeki ilk şampiyonluğu oldu.

Ödül 6 Aralık’ta

Hyundai Motorsport, 2019 WRC Dünya Ralli Şampiyonası’nı markalar kategorisinde şampiyon olarak tamamladı. Thierry Neuville, Sebastien Loeb, Dani Sordo ve Andreas Mikkelsen gibi dünyaca ünlü pilotlarıyla sezona fırtına gibi giriş yapan Hyundai Motorsport takımı, Fransa Rallisi, Arjantin Rallisi, Sardinya Rallisi ve İspanya Rallisi olmak üzere dört farklı ülkede yarışı birincilikle tamamladı. Şampiyonluğu tescillenen Hyundai Motorsport, kupasını 6 Aralık’ta teslim alacak.