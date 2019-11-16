BİST105.3801,54EURO6,350,18USD5,75-0,05ALTIN271,08-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriYerli üretim i20 şampiyon oldu
    16.11.2019 - 07:50 |

    Yerli üretim i20 şampiyon oldu

    WRC Dünya Ralli Şampiyonası 2019 sezonunun 380 puanla birincisi Hyundai i20 Coupe WRC ekibi oldu

    Yerli üretim i20 şampiyon oldu

    Gövdesi ve alt yapısı İzmit’te üretilen Hyundai i20 Coupe WRC, WRC Dünya Ralli Şampiyonası 2019 sezonunu 380 puanla şampiyon olarak tamamladı. Sezonun tüm etaplarında istikrarlı ve rekabetçi bir şekilde performans göstererek ralli tutkunlarının da en büyük favorisi haline geldi. Hyundai, 2019 yılında 4 ralliyi kazanırken 13 kez de podyuma çıkmayı başardı. Bu önemli zafer, markanın motorsporları tarihindeki ilk şampiyonluğu oldu.

    Ödül 6 Aralık’ta

    Hyundai Motorsport, 2019 WRC Dünya Ralli Şampiyonası’nı markalar kategorisinde şampiyon olarak tamamladı. Thierry Neuville, Sebastien Loeb, Dani Sordo ve Andreas Mikkelsen gibi dünyaca ünlü pilotlarıyla sezona fırtına gibi giriş yapan Hyundai Motorsport takımı, Fransa Rallisi, Arjantin Rallisi, Sardinya Rallisi ve İspanya Rallisi olmak üzere dört farklı ülkede yarışı birincilikle tamamladı. Şampiyonluğu tescillenen Hyundai Motorsport, kupasını 6 Aralık’ta teslim alacak.

    Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
    daha fazla video için
    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Korkunç cinayette kan donduran detay! İki aylık...

    Korkunç cinayette kan donduran detay! İki aylık...

    KYK burs miktarı ne kadar oldu? KYK burs sorgulama ekranı

    KYK burs miktarı ne kadar oldu? KYK burs sorgulama ekranı

    2 yılda 216 kantine ceza

    2 yılda 216 kantine ceza

    Bir acı daha

    Bir acı daha

    Sıradaki Haber