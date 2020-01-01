İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerli malı 15 yeni otobüsü toplu ulaşım ağına dahil etti.

Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “2020 yılında 20’si elektrikli 100 yeni otobüsü daha filomuza dahil edeceğiz. Önceki gün de İZTAŞIT’ı devreye soktuk. İzmir’in çevre ilçelerine hizmet veren minibüsler yerini ESHOT denetimli modern otobüslere bıraktı” dedi.

2024’e kadar 400 elektrikli otobüs almayı hedeflediklerini belirten Soyer, şöyle devam etti:

“Şu an 20 elektrikli otobüsümüz hemşerilerimize hizmet veriyor. ESHOT Gediz Garajı’nın çatılarında hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi santralı sayesinde, bu araçlarımızın belediyemize şarj maliyeti yok. ESHOT, yeni alınacak elektrikli araçların enerji ihtiyacını karşılamak için iki yeni elektrik santralı projesi de çok yakında hayata geçecek.”

Beş BİSİM İstasyonu

Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (BİSİM), hizmet ağını beş yeni istasyonla genişletti. Bisiklet tutkunları bundan böyle Kültürpark Lozan, Montrö ve 9 Eylül kapıları ile Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti 2 ve Karşıyaka Mavibahçe önündeki istasyonlardan da bisiklet kiralayabilecek. 2020’de 10 istasyonun daha açılması planlanıyor. Kiralama sistemi, BİSİM Üye Kartı, kredi kartı veya İZMİRİM KART ile çalışıyor.