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    HaberlerEge Haberleri Yerli ürünler Manisalılarla buluştu
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    19.12.2019 - 07:50 |

    Yerli ürünler Manisalılarla buluştu

    Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tarhana çorbası, kuru üzüm ve elma dağıttı.

    Yerli ürünler Manisalılarla buluştu

    Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tarhana çorbası, kuru üzüm ve elma dağıttı. Yiyecekleri; Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Arslan, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, Hal Dernek Başkanı Mahfuz Yalçın ve Manisa Ticaret Borsası Meclis Başkanvekili Ali Yılmaz dağıttı.

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