19.12.2019 - 07:50 |
Yerli ürünler Manisalılarla buluştu
Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tarhana çorbası, kuru üzüm ve elma dağıttı.
Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tarhana çorbası, kuru üzüm ve elma dağıttı. Yiyecekleri; Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Arslan, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, Hal Dernek Başkanı Mahfuz Yalçın ve Manisa Ticaret Borsası Meclis Başkanvekili Ali Yılmaz dağıttı.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.