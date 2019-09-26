Yeryüzündeki cennete çağırdı

Ödemiş Belediye Başkanı Eriş, İzmirlileri 17-20 Ekim’deki Süs Bitkileri Sergisi’ne davet etti.

Bir televizyon programının konuğu olan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ilçeyi ve çalışmalarını anlattı. Herkesi 17-20 Ekim günlerinde düzenlenecek 15. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi’ne davet eden Başkan Eriş, üreticiyle tüketiciyi doğrudan buluşturacaklarını vurguladı. 15. kez düzenlenecek sergiyi, ‘İklim krizine çare için üretici ve tüketici buluşması olarak niteleyen Başkan Eriş şunları söyledi:

“Yeryüzündeki cenneti görmek istiyorsanız Ödemiş’e gelin, konuğumuz olun. Dünyanın en güzel renkleriyle gözleriniz bayram ederken gönül refahını da yaşayacaksınız.”

‘Destek önemli’

Ödemiş’in süs bitkileri konusunda en önemli üretim merkezi haline geldiğini belirten Başkan Eriş, hem güney iklimlerine hem de kuzey iklimine uygun bitki yetiştirebilen bölgenin meyve fidanı üretiminde de en önde yer aldığını hatırlattı. Eriş, üreticinin desteklenmesi konusunda da mesajlar verdi; dekar başına desteğin artırılması kadar süs bitkilerinde ithalatın azaltılmasının da bölgede üretimin sürdürülebilir olması için önemli olduğunu ifade etti.