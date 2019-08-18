Yeşil, huzur ve spor bir arada

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni parklarla kent sakinlerini yeşil, huzur ve sporla buluşturuyor. Çiğli Balatçık Mahallesi’nde 4 bin 325 metrekare, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi’nde 2 bin 510 metrekare ve Bornova İnönü Mahallesi’nde 2 bin 455 metrekarelik alana sahip yeni parklarda; çok sayıda ağaç, çalı, sarmaşık ve çim alanlar bulunuyor. Yeşil alanın tadını çıkartmak veya parkta dinlenmek isteyenler için de oturma bankları var. Spor yapmayı sevenler için ise tartan pist ve kondisyon alanı yer alıyor. Ayrıca her üç parka çocukların keyifli zaman geçireceği oyun alanları kuruldu.

Parkların içerisinde yer alan trafoların üzeri de farklı tasarımlarla boyanarak görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması hedeflendi.