19.10.2019 - 01:58 |
Yeşil üniversite için önemli adım
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Bayındır Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nin bulunduğu alanda çimlendirme çalışması yaptı.
Bayındır Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Ali Salman’dan bilgi alan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz, ‘Yeşil Üniversiteler’ sıralamasında her geçen gün yükseliyor” dedi.
Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.