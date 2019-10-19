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    HaberlerEgeYeşil üniversite için önemli adım
    19.10.2019 - 01:58 |

    Yeşil üniversite için önemli adım

    Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Bayındır Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nin bulunduğu alanda çimlendirme çalışması yaptı.

    Yeşil üniversite için önemli adım

    Bayındır Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Ali Salman’dan bilgi alan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz, ‘Yeşil Üniversiteler’ sıralamasında her geçen gün yükseliyor” dedi.

    Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
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    18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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