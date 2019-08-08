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    HaberlerEgeYeşilay’dan işbirliği çağrısı
    08.08.2019 - 02:26

    Yeşilay’dan işbirliği çağrısı

    Yeşilay’dan işbirliği çağrısı

    Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ülkü ve Yönetim Kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’i ziyaret etti. Toplantıda birliktelik mesajı verildi.

    Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü ve yönetim kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Ziyarette; Yeşilay’ın kent genelinde gerçekleştirmeyi planladığı projeler Başkan Soyer’le paylaşıldı, işbirliği mesajının altı çizildi. Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ülkü, “Maalesef İzmir, madde bağımlılığı noktasında zirvede yer alıyor. Bizler gönüllü olarak bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Başarıyı yakalamak istiyorsak, hep birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

    Destek çağrısında bulunan Ülkü, “Bağımlıların ayakta tedavi edildiği Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurma çabalarımız da devam ediyor. İnşallah onu da en kısa zamanda sonuca ulaştıracağız” ifadesini kullandı. Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Soyer de, “Kuşkunuz olmasın, gücümüz yettiğince, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Gençlerimiz için, bağımlılıkla mücadele noktasında seve seve işbirliği içinde oluruz. Elbirliğiyle çalışırsak üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok” diye konuştu.

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