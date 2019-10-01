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    HaberlerEgeYeşilay’dan miniklere karikatür atölyesi
    01.10.2019 - 01:43 |

    Yeşilay’dan miniklere karikatür atölyesi

    Yeşilay’dan miniklere karikatür atölyesi

    Yeşilay’ın bünyesinde 1969 yılından beri yayın hayatını sürdüren Mavi Kırlangıç Dergisi, 50. yılını, İzmir Optimum AVM’de düzenlediği ‘Karikatür Atölyesi’ etkinliğiyle kutladı. 6-10 yaş arası çocuklar, ünlü karikatürist Raşit Yakalı ile bir araya geldi. Minik dostlarla bir araya gelen Yakalı, karikatür çizmenin yöntemlerini paylaştı. Etkinliğe katılan Yeşiay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, “Çocuklarımıza sadece karikatür çizmeyi öğretmedik; teknolojinin doğru kullanımı, sağlıklı ve sosyal yaşam gibi önemli konuların da farkında olmalarını sağladık. Yeşilay’ın çocuklara yönelik etkinlikleri devam edecek” dedi.

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