Yeşile can veriyorlar!

İzmir’de ağustos ayında çıkan ve yüzlerce hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangınların ardından, bölgede başlayan temizleme çalışmaları devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan ve orman köylüsü olduğunu belgeleyen 650 kişi, eşlerini ve çocuklarını alarak evini bölgeye taşıdı.

Kimi dağların yamaçlarına kimiyse yol kenarlarına çadır kurdu. Menderes’in Orhanlı Mahallesi sınırlarında kalan ormanlık alanda çalışan Sevil ve Hasan Uzuner çifti ise en dikkat çeken oldu. Yanan ağaçların kesimini birlikte yapan, kesilen ağaçları birlikte kamyonlara yükleyen Uzuner çifti, zorluklarla karşılaşsalar da çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Hızar kullanıyor

Ağaç kesme makinesi olan ve genelde erkeklerin kullandığı hızarı kullanan iki çocuk annesi Sevil Uzuner, “Kestiğim ağaçları eşimle birlikte paket yaparak kamyonlara yüklüyorum. Hızar kullanıyorum, ağır ama yapıyorum. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bu iş olmadan ekmek olmuyor” dedi. Eşiyle omuz omuza çalışan Hasan Uzuner (46) de, “Önce bölgedeki yanıkları temizliyoruz. Saat 06.00’da geliyoruz, akşam karanlık çökene kadar çalışıyoruz. Çok zor bir iş. Birçok kez traktör devrildi, altında kaldım ama ekmek parası. İşin birçok zorluğu olsa da biz bu işi biliyoruz” diye konuştu.

2 bin 500 hektar

Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de çalışmalar hakkında bilgi verdi. Derince, “Yaklaşık 2 bin 500 hektar sahada ağaçlandırma yapacağız. 650 kişi kesim işi yapıyor. Ardından saha boşaltılacak ve ağaçlandırılmaya hazır hale getirilecek. Tahminen gelecek mart ayı başında bin 900 hektarlık alanda fidanlar çimlenecek” dedi.