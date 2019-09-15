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    HaberlerEgeYeşile dönüşüm süreci başladı!
    15.09.2019 - 02:08 |

    Yeşile dönüşüm süreci başladı!

    Ayvalık, Foça ve Meryemana’da yanan alanlarda Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ağaçlandırma çalışması, dönüşümü gözler önüne serdi

    Yeşile dönüşüm süreci başladı!

    Balıkesir’in Ayvalık, İzmir’in Foça ilçesi ve Meryemana bölgesinde yanan ormanlık alanlar, yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla “yeşil dönüşüm” sürecine girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınla kül olan alanların yeniden ağaçlandırılabilmesi için yurt genelinde çalışma yürütüyor.

    Bu kapsamda; Ayvalık, Foça ve Meryemana’da çıkan yangınların ardından bu bölgelerdeki ağaçlandırma çalışmaları mercek altına alındı. OGM yetkililerinin söz konusu bölgelerde çektiği yeni fotoğraflar, geçmişte yangınlarla kül olan alanların yeniden nasıl yeşile dönüşmeye başladığını ortaya koydu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yanan alanlara yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Yangınlar sonrası bazı kesimlerce algı operasyonu yürütüldüğünü belirten Karacabey, “Yanan alanların imara konu edilemeyeceği yasalarla güvence altına alınmış durumda. Kesinlikle başka maksatla kullanılamaz. Alanlar tekrar ormanlaştırılır” dedi.

    Fidanlar dikildi

    Orman yangınları sonrası yürütülen çalışmaları anlatan Karacabey, söz konusu bölgelerde öncelikle yanmış ağaçların sahadan çıkarıldığını, ardından toprak işlemesinin yeniden yapılarak fidan dikimi gerçekleştirildiğini söyledi. Karacabey, “Ayvalık, Foça ve Meryemana’da ağaçlandırılan alanların yeşile bürünmeye başladığını görebilirsiniz” diye konuştu.

     

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