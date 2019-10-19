Yeşilin kalbi Ödemiş

140 firma ve kurumun stant açtığı 15. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi açıldı. “İklim krizine çare daha fazla yeşil doku” başlığıyla düzenlenen etkinliğin açılışına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş’in kentteki tarım ve hayvancılığın yanı sıra süs bitkileri üretiminin de desteklenmesi ve tanıtılması yönüyle önemli çalışmalara imza attığını dile getirdi. Ardından söz alan Başkan Eriş ise, şöyle konuştu:



“Yıl boyunca üretim yapılabilmesi, yayla ve ova iklimindeki farklılıklar sayesinde farklı iklim koşullarına uygun süs bitkilerinin üst düzey kalite ve standartlarda üreten ve ülkemizin bu alanda ithalata duyduğu ihtiyacı her geçen yıl azaltan Ödemiş, ihracat pastasındaki payını arttırma hedefiyle yarınlara umutla bakıyor. Çok geniş bir flora ile kentlerin ihtiyacı olan çalı, ağaç, sarılıcı ve birçok Akdeniz bitkisini üretebilen Ödemiş, meyve fidanı üretiminde de yurt çapındaki öncülüğünü sürdürüyor. Ancak üreticimizin kazanması, sektörümüzün büyümesi için ithalatın sonlandırılması gerekiyor. Üreticimizin hayatını kolaylaştırmak, üretim bölgelerinin altyapısını iyileştirmek, üreticimize tanıtım desteği sunmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in de destekleriyle var gücümüzle çalışıyoruz. Biz inanıyoruz, yeşil doku ve ağaçlar mutlaka betonları yenecek.”



Üretici ve alıcıyı doğrudan buluşturan 15. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi, 20 Ekim Pazar akşamına kadar ziyaretçilerini bekliyor.