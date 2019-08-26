Yeşilin kurtuluş günü

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Vali Erol Ayyıldız ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile Karabağla’da başlayıp iki gün süren yangında zarar gören bölgeyi helikopterle inceledi. Yıldırım, İzmir’deki orman yangınının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, ilk bulgulara göre sabotaj ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Üç ilçeye sıçrayan yangına 20 helikopterin müdahale ettiğini, yangın bölgesinde bulunan 400 ton ile bin 600 ton arası kapasiteli havuzların etkin kullanıldığını ifade eden Yıldırım, “237 arazöz, 45 su taşıma aracı, 29 müdahale aracı ve belediyelere ait 95 itfaiye aracı sda öndürme çalışmalarına katıldı” dedi. Önceki yıllarda yanan alanlarda yapılan çalışmalara ilişkin fotoğrafları gösteren Yıldırım, “Menderes’te 2017 yılında yangın çıktı. Burada 1 milyon 800 bin ağaç dikilmiş” diye konuştu. İzmir’de başlatılacak ağaç dikim programını da açıklayan Yıldırım, şöyle devam etti:

Dikim 24 Kasım’da

“İzmir’in dağlarında çiçeklerin tekrar açması hepimizin ortak isteğidir. 9 Eylül İzmir’in kurtuluş günü vesilesiyle ‘800 bin öğrenci fidan oluyor’ sloganıyla kampanyamızı başlatacağız. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde de herkesi yanan alanda olmaya çağıracağız. Karabağlar, Urla, Seferihisar, Menderes’te ağırlıklı olarak fidan dikimini gerçekleştireceğiz.”

Türk Hava Kurumu ile (THK) Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki uçak tartışmasına da değinen Yıldırım, “Bir yerde yangın olsa davet mi beklersiniz?

Yangın var, herkes elindeki imkanla koşar. Uçak kalkacak yangına müdahale edecek. ‘Niye geldin kardeşim’ diyen mi olur? Bunlar çok anlamsız tartışmalar” şeklinde konuştu.