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    HaberlerEgeYetenekli minik parmaklar
    19.08.2019 - 07:50

    Yetenekli minik parmaklar

    Türk Sanat Müziği’nin temel estrümanlarından olan kanun, Bornova Belediyesi’nin verdiği kursta minik eller tarafından çalınıyor.

    Yetenekli minik parmaklar

    Türk Sanat Müziği’nin temel estrümanlarından olan kanun, Bornova Belediyesi’nin verdiği kursta minik eller tarafından çalınıyor. 6 yaşındaki Burak Korkmaz ile 7 yaşındaki Naz Su Altıner, parmaklarını kanunun telleri üzerinde adeta konuşturuyor. Eğitmen Namık Sağlam, 10 yaş sınırı koysalar da Burak ve Naz’ı çok yetenekli buldukları için kursa dahil ettiklerini söyledi. İki yıldır kanun çalan 11 yaşındaki Hiranur Eren ile 1 yıldır kursa devam eden 15 yaşındaki Eren Sağlam’ın amacı ise ileride kanun sanatçısı olmak istiyor.

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