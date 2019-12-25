"Yeter ki el ele verelim"

İZVAK Başkanı Ali Erten’in 2019 Yılı Faaliyet Raporu sunumunun ardından, futbolda Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun “Adnan Süvari Sezonu” olarak anılması ve İZVAK tarafından hazırlanan, İzmir’in 10 yıllık Spor Master Planı’nın en önemli başlıklarından biri olan, “İzmir’de Spor Turizminin ve Spor Ekonomisinin Geliştirilmesi” konusu masaya yatırıldı. Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Başkanı Mehmet Sepil’in başkanlığını yaptığı toplantıda, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Mehmet Ali Susam, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Buca FK Başkanı Cihan Aktaş, İzmirspor Başkanı Emin İşletir, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, TFF İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval, İZVAK’ın danışma kurulu üyeleri ve gazete temsilcileri yer aldı.



‘Hep birlikte daha iyiye’



İZVAK’ın son yıllarda İzmir adına önemli işler yaptığını, statlar konusunda da büyük işler başardıklarını söyleyen Sepil “Kentin kulüplerinin İzmirlilere ihtiyacı var. Hep birlikte daha iyiye ulaşmak için valimizden emniyetimize, belediye başkanımızdan kulüplerimize kadar ilk kez el ele verdik.

Kulüp başkanları olarak sık sık bir araya geliyoruz. Bu konuda bir iklim değişikliği yaşanıyor. Çok daha güzel çalışmalar yapacağız. Bana göre İzmir, her açıdan Barselona veya Londra ile yarışabilecek güçte. Yeter ki isteyelim, el ele verelim ve İZVAK önderliğinde pozitif yönde düşünelim ve hareket edelim” diye konuştu.