Yeter ki isteyin

MUĞLALI üç çocuk annesi ev kadını Feriştah Yıldız (34) çocukluk hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdi. Erken hasat yaptığı zeytinlerin sıkımından elde ettiği yağa ‘Feri Olive’ ismiyle marka tescili de yaptıran Yıldız, ilham ve rol modeli oldu.

Günde 60 ton sıkım

Menteşe’nin kırsal Denizova Mahallesi’nde eşi Rüstem Yıldız’a (38) ait 7 bin 200 dönümlük araziye yağ sıkım fabrikası kurmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na hibe desteği başvurusunda bulunduğunu anlatan Yıldız, “Bölgedeki çiftçilerin hasatta topladıkları zeytinlerin getirildiği fabrikada, günlük 60 ton yağ sıkımı yapılıyor” dedi. Yıldız, “Kadının başaramayacağı, aşamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki istesin” tavsiyesinde bulundu. l