Yeter ki kadın istesin

Büyük çoğunluğu hayatlarında ilk kez kendi başlarına para kazandıklarını belirtti, destekleri için Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Kazandıkları paralarla aile ekonomilerine destek olduklarının, çocuklarını okuttuklarının ve kendi ayakları üzerinde durduklarının altını çizdi. Kooperatifin kurulmasına öncülük edenYurdagül Bozkurt da, Yeniköy ve çevre mahallelerden 50 kadına daha iş vererek onların da para kazanmalarını sağladıklarını vurguladı.