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    31.12.2019 - 00:09 | | UMUT KARAKOYUN DHA

    Yeter ki okusun

    İzmir’de doğuştan serebral palsi hastası olan oğlunun okuması için her türlü zorluğa katlanan anne Özlem Çelik, hayatını ona adadı

    Yeter ki okusun

    İzmir’in Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi’nde oturan Özlem Çelik ile özel güvenlik görevlisi Yücel Çelik (38), serabral palsi hastası oğulları Çağlayan Utku Çelik’in okuyabilmesi için ellerinden geleni yapıyor. Ömer Zeybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10-A sınıfında okuyan, yürümekte ve destek olmadan ayakta durmakta zorlanan Çağlayan Utku Çelik’i, ilkokul ve ortaokul zamanlarında kucağında okula götüren anne Özlem Çelik, oğlunun okuması için aynı fedakarlıkla çabalıyor. Arkadaşlarının çok sevdiği Çelik, azmiyle diğer öğrencilere de örnek oluyor.

    Hayatını adadı

    Oğlunun okuması için hayatını ona adayan anne Çelik, “Oğlum doğduğunda 3 yaşına kadar oturamadı, konuşamadı, emeklemedi. Biz fizik tedavi, yüzme ile onun ilerlemesini sağladık. Ana sınıfında sandalyeye bile oturamıyordu. Önü kapalı güvenli bir sandalyede ancak oturtabiliyoruz. İlkokul ikinci sınıfa kadar böyle devam etti. Tüm zorluklara rağmen okumayı çok kabuk öğrendi. Ama konuşmada sorun vardı. Söylediklerinin yarısı anlaşılıyor, yarısı anlaşılmıyordu. Hastanede gördüğü tedavilerle daha iyi oldu” şeklinde konuştu.

    Yalnız bırakmıyor

    Oğlunu hiçbir zaman yalnız başına bırakmadığını ifade eden anne Çelik, “İlkokul ve ortaokulda oğlumu kucağımda okula götürüyordum. Şimdi boyu uzadı, kilosu arttı diye akülü araba kullanıyoruz. Çağlayan çok azimli bir çocuk. Bütün hayatımızı ona adadık. Yeter ki oğlum okusun. Onun için her zorluğa katlanırım.

    Tek amacım onun okuyup bir yerlere gelmesi. Bugün ben varım ama belki olmayacağım. Devamlı bana bağlı kalmasın. Kendi işinin sahibi olsun. Hiçbir zaman onun hayata küsmesini istemiyorum” diye konuştu.

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