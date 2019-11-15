15.11.2019 - 02:03 |
‘Yeter ki vazgeçmeyelim’
Bu yıl 5-7 Aralık günleri arasında 13. kez düzenlenecek olan Travel Turkey İzmir Fuarı’yla ilgili olarak, sektörün önde gelen isimleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde bir araya geldi.
Başkan Soyer, “Bugüne kadar farklı mecralarda bulunup, hatta rakip olarak var olmuş ne kadar arkadaşımız varsa, aynı zeminde buluşmamız gerektiğine inanıyorum. Gücümüz var, biz yeter ki birbirimizden vazgeçmeyelim” dedi.
İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da, 2018 yılında iyi bir fuar geçirdiklerini belirtti, “Yıllara göre katılımcı firma sayımızı ikiye katladık diyebiliriz. 2016’dan beri ciddi artan bir trendimiz var. Bu sene daha fazlasını elde etmek için çalışıyoruz” vurgusunu yaptı.
Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.