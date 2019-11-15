‘Yeter ki vazgeçmeyelim’

Başkan Soyer, “Bugüne kadar farklı mecralarda bulunup, hatta rakip olarak var olmuş ne kadar arkadaşımız varsa, aynı zeminde buluşmamız gerektiğine inanıyorum. Gücümüz var, biz yeter ki birbirimizden vazgeçmeyelim” dedi.



İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da, 2018 yılında iyi bir fuar geçirdiklerini belirtti, “Yıllara göre katılımcı firma sayımızı ikiye katladık diyebiliriz. 2016’dan beri ciddi artan bir trendimiz var. Bu sene daha fazlasını elde etmek için çalışıyoruz” vurgusunu yaptı.