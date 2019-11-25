26.11.2019 - 00:01 |
Yetişdirdikleri nesiller adına çiçek dağıttılar
Torbalı Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, öğretmenler onuruna bir kahvaltı verdi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde ve ilçedeki Metropolis Spor Okulları’nda görev yapan öğretmenlerin onuruna düzenlenen etkinlikte, yeni nesiller yetiştiren eğitimcilere, doğada yetiştirmeleri için çiçek hediye edildi.
İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.