Yetişdirdikleri nesiller adına çiçek dağıttılar

Torbalı Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, öğretmenler onuruna bir kahvaltı verdi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde ve ilçedeki Metropolis Spor Okulları’nda görev yapan öğretmenlerin onuruna düzenlenen etkinlikte, yeni nesiller yetiştiren eğitimcilere, doğada yetiştirmeleri için çiçek hediye edildi.