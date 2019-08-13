13.08.2019 - 07:50| SEYFİ GÜL DHA
Yetiştirip kestiler sonra teslim ettiler
İZMİR Foça’da, üretim faaliyetleriyle tanınan Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda, bayramın birinci günü 30’u personel, 100’ü hükümlü 130 kişi kurban kesti.
İZMİR Foça’da, üretim faaliyetleriyle tanınan Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda, bayramın birinci günü 30’u personel, 100’ü hükümlü 130 kişi kurban kesti. Cezaevinde yetiştirilen ve halkın daha önce satın aldığı kurbanlıkların kesimi de buradaki kesimhanede yapıldı. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz, “Hükümlülülerimiz, kasaplık eğitimi aldı ve bunu uygulama olanağı buldu” dedi. l
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