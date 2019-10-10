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    HaberlerEge‘Yetkili hastaneleri seçin’
    10.10.2019 - 07:50 |

    ‘Yetkili hastaneleri seçin’

    5. Ulusal Hava ve Uzay Tıbbı Kongresi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü katkılarıyla Kaya Termal & Convention Otel/İzmir’de düzenlendi.

    ‘Yetkili hastaneleri seçin’

    5. Ulusal Hava ve Uzay Tıbbı Kongresi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü katkılarıyla Kaya Termal & Convention Otel/İzmir’de düzenlendi. Toplantıda; yolcularda, uçuşta, havaalanlarında yolcu ve uçuş ekibinde görülen tıbbi acil durumlar tüm detaylarıyla incelendi. Tınaztepe Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Serap Uluırmak, Buca Havacılık Tıp Merkezi’nin 2009 yılında periyodik sağlık muayenelerini yapmak için yetkilendirildiğini belirtti, “Havacılıkla ilgili bir mesleğe başlayacak olanların, yetkilendirilmiş bir kurumun sağlık muayenesinden geçmelerini öneririm” diye konuştu.

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