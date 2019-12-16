BİST111.2700,72EURO6,520,82USD5,850,58ALTIN277,660,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Yıkmaya kimsenin gücü yetmez’
    ABONE OL
    16.12.2019 - 07:50 |

    ‘Yıkmaya kimsenin gücü yetmez’

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Sarnıç’ta yıllardır süren tapu ve ecrimisil sorununun çözümü için bölge sakinleriyle bir araya geldi “Türkiye’i ayağa kaldırırım” dedi

    ‘Yıkmaya kimsenin gücü yetmez’

    Gaziemir Sarnıç’ta Milli Emlak Müdürlüğü tarafından çıkarılan yüksek ecrimisil bedellerinin çözümü için Gaziemir Belediyesi tarafından Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde toplantı gerçekleştirildi.
    Sarnıç’ta Hürriyet, Fatih, Sevgi, Menderes, Atatürk mahallelerinde 420 taşınmazın sakinleriyle tapu ve ecrimisil sorunu ile ilgili buluşan Başkan Arda, Gaziemir Belediyesi olarak sorunun çözümü için tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi. Bu konunun çözümü için yurttaşlarla birlikte hareket edeceklerini belirten Arda, şöyle konuştu:
    “Bu arazilerin belediyemize devri için Milli Emlak Müdürlüğü’ne yazı gönderdik. Yapı kayıt belgesi kabul edilirse fatura bulmaya gerek kalmayacak. Bu parseller belediyeye gelecek. Yurttaşlar ile belediye kendi arasında bu arazilerin satışını gerçekleştirecek. Yasal yollar ile vatandaşın mağduriyetinin giderileceğine inanıyoruz. Şayet bu sorun hiçbir şekilde çözülmezse ben de Sarnıçlı yurttaşlarımla birlikte sokağa çıkarak Türkiye’yi ayağa kaldıracağım.”
    Yıkım kararlarının da olduğunu öğrendiğini belirten Arda, “Yıkmaya kimsenin gücü yetmez. Oralar sizin ananızın ak sütü gibi helal” dedi.

    İstanbul'da şoke eden olay! O marka araçlar hedefte...İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farlar değerinden oldukça yüksek fiyata satılıyor.
    daha fazla video için
    Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    FETÖ'cülere darbe! Tutuklandılar

    FETÖ'cülere darbe! Tutuklandılar

    İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

    İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

    2020 TÜVTÜRK çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Araç muayene istasyonu kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    2020 TÜVTÜRK çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Araç muayene istasyonu kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    Sıradaki Haber