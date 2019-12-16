Gaziemir Sarnıç’ta Milli Emlak Müdürlüğü tarafından çıkarılan yüksek ecrimisil bedellerinin çözümü için Gaziemir Belediyesi tarafından Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde toplantı gerçekleştirildi.

Sarnıç’ta Hürriyet, Fatih, Sevgi, Menderes, Atatürk mahallelerinde 420 taşınmazın sakinleriyle tapu ve ecrimisil sorunu ile ilgili buluşan Başkan Arda, Gaziemir Belediyesi olarak sorunun çözümü için tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi. Bu konunun çözümü için yurttaşlarla birlikte hareket edeceklerini belirten Arda, şöyle konuştu:

“Bu arazilerin belediyemize devri için Milli Emlak Müdürlüğü’ne yazı gönderdik. Yapı kayıt belgesi kabul edilirse fatura bulmaya gerek kalmayacak. Bu parseller belediyeye gelecek. Yurttaşlar ile belediye kendi arasında bu arazilerin satışını gerçekleştirecek. Yasal yollar ile vatandaşın mağduriyetinin giderileceğine inanıyoruz. Şayet bu sorun hiçbir şekilde çözülmezse ben de Sarnıçlı yurttaşlarımla birlikte sokağa çıkarak Türkiye’yi ayağa kaldıracağım.”

Yıkım kararlarının da olduğunu öğrendiğini belirten Arda, “Yıkmaya kimsenin gücü yetmez. Oralar sizin ananızın ak sütü gibi helal” dedi.