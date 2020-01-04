Yılbaşı balosu

DJ Faruk Balkan’ın özel olarak hazırladığı swing, house music, 80’li yılların şarkılarından coverlarıyla renk kattığı gecede konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan 2019’da yaşanan tüm zorlukları geride bırakmayı ümit ettiklerini belirtti, 2020’den sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diledi. Gecede ayrıca çekiliş de düzenlendi. Renkli anlara sahne olan çekilişten elde edilen gelir Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne bağışlanacak.