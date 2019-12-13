13.12.2019 - 00:00 |
Yılbaşı kaçakçıları
İZMİR’in Konak ilçesinde, polis ekipleri bir depoda yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmeye hazırlanmış gümrük kaçağı olduğu öğrenilen; çeşitli markalarda bin 988 parfüm, 160 gözlük, 100 kol saati ve 450 paket sigara ele geçirdi. l DHA
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.