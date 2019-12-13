Yılbaşı kaçakçıları

İZMİR’in Konak ilçesinde, polis ekipleri bir depoda yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmeye hazırlanmış gümrük kaçağı olduğu öğrenilen; çeşitli markalarda bin 988 parfüm, 160 gözlük, 100 kol saati ve 450 paket sigara ele geçirdi. l DHA