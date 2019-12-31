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    HaberlerEge Haberleri Yılbaşı kermesinin geliri okula gitti
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    31.12.2019 - 00:06 |

    Yılbaşı kermesinin geliri okula gitti

    Ege Rotary Kulübü, toplum birliği olan Burhan Özfatura Ortaokulu için yılbaşı kermesi düzenledi.

    Yılbaşı kermesinin geliri okula gitti

    Kulüp üyeleri Alsancak’ta açtıkları kermeste pek çoğu kendi yaptıkları el emeği ürünlerden oluşan hediyeliklerle gün boyu satış yaptı. Kulüp Başkanı Betül Sezgin, elde edilen gelirle okulun fiziki koşullarını iyileştirmeyi planladıklarını belirtti.

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