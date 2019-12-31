Kulüp üyeleri Alsancak’ta açtıkları kermeste pek çoğu kendi yaptıkları el emeği ürünlerden oluşan hediyeliklerle gün boyu satış yaptı. Kulüp Başkanı Betül Sezgin, elde edilen gelirle okulun fiziki koşullarını iyileştirmeyi planladıklarını belirtti.