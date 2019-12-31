31.12.2019 - 00:06 |
Yılbaşı kermesinin geliri okula gitti
Ege Rotary Kulübü, toplum birliği olan Burhan Özfatura Ortaokulu için yılbaşı kermesi düzenledi.
Kulüp üyeleri Alsancak’ta açtıkları kermeste pek çoğu kendi yaptıkları el emeği ürünlerden oluşan hediyeliklerle gün boyu satış yaptı. Kulüp Başkanı Betül Sezgin, elde edilen gelirle okulun fiziki koşullarını iyileştirmeyi planladıklarını belirtti.
Adana’da tarihi konak çöktüAdana'da uzun süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyup kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşarken, yapılan ilk incelemede enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.