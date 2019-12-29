29.12.2019 - 00:02 |
Yılbaşı zumbası
Karşıyaka Belediyesi, 2019’un son zumba etkinliğini de yeni yıl konseptiyle gerçekleştirdi. Muharrem Candaş Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyona yaklaşık 150 kadın katıldı.
Kırmızı giysileriyle eğitmenler eşliğinde zumba yapan katılımcılar, 2020’yi neşe ve coşkuyla selamladı.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.