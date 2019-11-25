25.11.2019 - 07:50 | | MANİSA AA
Yılda 6 bin kaktüs
Manisa’da iki yıl önce evinde hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başlayan Şenay Özel (30) kendini geliştirip sera kurdu.
Manisa’da iki yıl önce evinde hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başlayan Şenay Özel (30) kendini geliştirip sera kurdu. Tutkusunun mesleği olduğunu belirten Özel, “İnternet üzerinden siparişler alıyorum. Yılda 6 bin kaktüs ve sukulent yetiştiriyorum. Bu bitki sayesinde üniversitede tarım bölümü okumaya başladım” dedi.
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