Manisa’da iki yıl önce evinde hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başlayan Şenay Özel (30) kendini geliştirip sera kurdu. Tutkusunun mesleği olduğunu belirten Özel, “İnternet üzerinden siparişler alıyorum. Yılda 6 bin kaktüs ve sukulent yetiştiriyorum. Bu bitki sayesinde üniversitede tarım bölümü okumaya başladım” dedi.



