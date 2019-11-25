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    HaberlerEge HaberleriYılda 6 bin kaktüs
    25.11.2019 - 07:50 | | MANİSA AA

    Yılda 6 bin kaktüs

    Manisa’da iki yıl önce evinde hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başlayan Şenay Özel (30) kendini geliştirip sera kurdu.

    Yılda 6 bin kaktüs

    Manisa’da iki yıl önce evinde hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başlayan Şenay Özel (30) kendini geliştirip sera kurdu. Tutkusunun mesleği olduğunu belirten Özel, “İnternet üzerinden siparişler alıyorum. Yılda 6 bin kaktüs ve sukulent yetiştiriyorum. Bu bitki sayesinde üniversitede tarım bölümü okumaya başladım” dedi.

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