Yıldız kardeşlerin hedefi 15 dil

Yurtdışından davet

Babalarının ana dili olan Türkçe ve annelerinin ana dili Lehçe’nin yanı sıra Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilen minikler, görenleri hayrete düşürüyor. Hedeflerinin kızlarına 15 dil öğretmek olduğunu söyleyen Ferhat Yıldız, “Benim çocuklarım diğer çocuklardan daha zeki değil, sadece doğru eğitim alıyorlar” dedi. Yurtdışından davetler aldıklarını belirten Yıldız, “Bundan sonraki hedefimiz, eğitim çalışmalarımıza yurtdışında devam etmek. Her dünya insanına, her dili öğretmek gibi hedefimiz var. Bunun için Youtube’da bir kanal oluşturduk. Herkese, öğrenmek istediği, öğretmek için ihtiyaçları olan şeyi vermeye çalışıyoruz” diye konuştu. Anne Malgorzata Yıldız da, evin içinde tüm dillerin aktif olarak konuşulduğunu söyledi. l DAVUT CAN DHA