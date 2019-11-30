BİST106.904-0,21EURO6,34-0,11USD5,75-0,15ALTIN271,090,38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri Yıldız kardeşlerin hedefi 15 dil
    ABONE OL
    30.11.2019 - 03:36 |

    Yıldız kardeşlerin hedefi 15 dil

    İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan dilbilimci Ferhat Yıldız ile tercümanlık yapan Polonyalı Malgorzata Yıldız çiftinin kızları Maya (5) ve Lara (3), 8 dil konuşabiliyor.

    Yıldız kardeşlerin hedefi 15 dil

    Yurtdışından davet

    Babalarının ana dili olan Türkçe ve annelerinin ana dili Lehçe’nin yanı sıra Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilen minikler, görenleri hayrete düşürüyor. Hedeflerinin kızlarına 15 dil öğretmek olduğunu söyleyen Ferhat Yıldız, “Benim çocuklarım diğer çocuklardan daha zeki değil, sadece doğru eğitim alıyorlar” dedi. Yurtdışından davetler aldıklarını belirten Yıldız, “Bundan sonraki hedefimiz, eğitim çalışmalarımıza yurtdışında devam etmek. Her dünya insanına, her dili öğretmek gibi hedefimiz var. Bunun için Youtube’da bir kanal oluşturduk. Herkese, öğrenmek istediği, öğretmek için ihtiyaçları olan şeyi vermeye çalışıyoruz” diye konuştu. Anne Malgorzata Yıldız da, evin içinde tüm dillerin aktif olarak konuşulduğunu söyledi. l DAVUT CAN DHA

     

    29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti
    daha fazla video için
    29 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Marmaris'te 50 kişi yemekten zehirlendi

    Marmaris'te 50 kişi yemekten zehirlendi

    Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı

    Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı

    Masumiyet Müzesi'nde yangın

    Masumiyet Müzesi'nde yangın

    Aydın'da 57 düzensiz göçmen yakalandı

    Aydın'da 57 düzensiz göçmen yakalandı

    Sıradaki Haber