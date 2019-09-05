Yıldızlı gala!

Türk müziğinin kilometre taşlarından Yıldız Tilbe, konserlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Çizgim Event tarafından İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda 16 Eylül Pazartesi günü 21.00 de Power Türk’ün medya sponsorluğunda düzenlenecek olan konserin biletleri Biletix’te satışa sunuldu. Tilbe, “Her konserim özel, ama ömrümün geçtiği İzmir’deki programlarım bir başka güzel oluyor. İnanılmaz bir gece yaşayacağız” dedi.