16.10.2019 - 01:07 |
‘Yılın En’lerine Çiğli Belediyesi damgası
2019 yılında Akdeniz, Avrupa ve dünyadan yapılan spor şampiyonalarında dereceye girenlere verilen ‘Yılın Enleri’ ödül töreninde Çiğli BLD’den iki sporcu ve antrenörleri plaketle ödüllendirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından Çiğli’de düzenlenen ‘2019 yılı Sporun En’leri ödül töreninde Çiğli Belediyespor Kulübü taekwondocularından Adil Tekin ile Serim Olgun Kahveci, antrenör Nesibe Altun plaketlerini İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın’dan aldılar.
Hatay'da kahreden olayKilis’te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için giren 3 kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.