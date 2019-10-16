‘Yılın En’lerine Çiğli Belediyesi damgası

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından Çiğli’de düzenlenen ‘2019 yılı Sporun En’leri ödül töreninde Çiğli Belediyespor Kulübü taekwondocularından Adil Tekin ile Serim Olgun Kahveci, antrenör Nesibe Altun plaketlerini İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın’dan aldılar.