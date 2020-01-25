25.01.2020 - 03:42 |
Yılın meslek hizmet ödülü Dormen’e
Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu’na bağlı Gökdere Rotary Kulübü, yılın Meslek Hizmet Ödülü’nü tiyatronun büyük emektarı Haldun Dormen’e verdi.
92 yaşındaki sanatçıya ödülünü ‘Kibarlık Budalası’ oyunu sonrası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek ve Gökdere Rotary Kulübü Başkanı Hakan Turhan takdim etti. Tiyatroyla, Galatasaray Lisesi’nde tanışan ve yaklaşık 70 yıldır sahnede olan Dormen, 1998’de Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştü.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.