Yılın meslek hizmet ödülü Dormen’e

92 yaşındaki sanatçıya ödülünü ‘Kibarlık Budalası’ oyunu sonrası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek ve Gökdere Rotary Kulübü Başkanı Hakan Turhan takdim etti. Tiyatroyla, Galatasaray Lisesi’nde tanışan ve yaklaşık 70 yıldır sahnede olan Dormen, 1998’de Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştü.