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    HaberlerEgeYıllar sonra yüzü güldü
    12.10.2019 - 01:13 | | NEVRA UÇKAÇ DHA

    Yıllar sonra yüzü güldü

    Yıllar sonra yüzü güldü

    Türk Kızılayı İzmir Şubesi’nin yardım elini uzattığı, 82 yaşındaki Emine Bertil kavuştuğu yeni evinin ve işitme cihazıyla duymanın keyfini yaşıyor.İzmir’in Bornova ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde harabe halindeki evde yaşayan Emine Bertil (82) ve oğlu Murat Bertil (45), duyarlı vatandaşlar ve Türk Kızılay İzmir Şubesi’nin destekleriyle yepyeni bir hayata başladı. Kulakları duymayan, işitme cihazını fareler kemiren Emine nine, yeni işitme cihazıyla uzun süreden sonra oğlunun sesini duydu. Hayırseverler Zehra Tatış ve Gamze Tutlu’nun desteğiyle de yine aynı mahallede yeni bir eve kavuşan Emine nine, “Ben hayatım boyunca böyle bir evde kalmadım. Artık daha rahatım. Duymaya da başladım. Derdimi anlatamıyordum. Çok mutluyum” dedi. Evin, elektrik ve ilaçlama ihtiyaçlarını karşılayan Kızılay da, evin 500 liralık kirasının üç aylık bedelini ödedi.

    ‘Yardım etmek önemli’

    Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, “Bağışçılarımızın bize ulaştırdığı halı, televizyon gibi ev eşyalarını temin ettik. Aynı zamanda sağlık taramasını yaptırdık. Hastane ve bağışçılarımızın desteği ile kendisine bir kulaklık temin ettik. Kızılay’ın kuruluş amacı insanlara yardım etmek, onlara nefes olmak, evlerinde aşları yoksa aş verebilmek, bacaları tütmüyorsa bacalarını tüttürebilmek” diye konuştu.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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    11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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