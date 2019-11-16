Yıllardır değişmeyen kalite ve lezzet

İzmir denince akla gelen lezzet duraklarından Çorbacı İsmet Usta, ilk günkü heyecan ve titizlikle konuklarını ağırlamayı sürdürüyor. Zengin mönüsüyle hem göze hem de damaklara hitap eden İsmet Usta, çorbanın yanı sıra; ızgara, pide, lahmacun, tandır, kelle, ev yemekleri, Osmanlı mutfağı, salata, zeytinyağlılar ve tatlılardan oluşan 190 çeşit yemek sununuyor.

‘İlk biz tadıyoruz’

15 yıldır Ercan Tataş ile Mehmet Özkan’ın işlettiği Çorbacı İsmet Usta, Alsancak ve Manavkuyu şubeleriyle konuklarını yedi gün 24 saat ağırlıyor. Kalite ve hijyene çok önem verdiklerini belirten Özkan, “Gıda sektöründe hizmet vermek zor. Lezzeti yakalamanın yolu kalite malzeme ve sunum ile hijyenden geçiyor. Kullandığımız ürünlerde hiçbir katkı maddesi yok. Sakatatlar kendi denetimimiz altında pişiyor, tüm tadımları ilk biz yapıyoruz. Sürekli işimizim başındayız“diye konuştu. İki şubede yaklaşık 100 kişi ile hizmet verdiklerini belirten Özkan, şöyle devam etti:

Kemik kadro

“Genellikle kadromuzu değiştirmeden çalışıyoruz. Kemik kadromuz uzun yıllardır bizimle çalışıyor. Ustalarımız yıllardır bizimle. Bu yüzden lezzetimiz değişmiyor. Aynı anda Manavkuyu’da 400, Alsancak’ta 250 kişiyi ağırlayabiliyoruz. 24 saat paket servisimizde çorbalarımızı özel steril cam kavanozlarda hızlı bir şekilde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Her iki restoranımızda 24 saat mercimek, ezo gelin, işkembe, tuzlama, karışık, beyin, kelle paça, ayak paça, çorba çeşitlerimiz bulunuyor.”