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    HaberlerEge Haberleri ‘Yıllardır meydan mezarlık değil!’
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    04.01.2020 - 00:01 |

    ‘Yıllardır meydan mezarlık değil!’

    Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Eğlenhoca Köyü’nde yapılan meydan düzenlemesine ilişkin ortaya atılan, “Eski mezarlığın üzerine eğlence alanı inşa ediliyor, insan iskeletleri ortaya saçıldı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

    ‘Yıllardır meydan mezarlık değil!’

    Vatandaşın talebiyle 1950’li yıllardan itibaren kullanılan meydanın devamı olan ve içinde Atatürk büstünün de bulunduğu alanı yeniden düzenlemek istediklerini belirten Erdoğan, “Ziyaretçilere köylülerimizin ürettiği ve yetiştirdiği ürünleri satabilecekleri, turistlerin vakit geçirebilecekleri bir alan düzenleme projesi hazırladık. Hiçbir zaman vasfı mezarlık olmamıştır” diye konuştu.

    Eğlenhoca Mahallesi Muhtarı Çağlayan Devrim de, “Köy meydanımızda değil, camimizin bahçesinde iki kırık mezar taşı bulunuyor. Müze müdürlüğü yetkilileri yaptıkları incelemede mezarlık olduğuna dair bir bulguya rastlamadılar. Eğlenhoca 500 yıllık bir köy, biz bildik bileli burası mezarlık değildir” dedi.

     

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