Yıllardır yapılmayan Güre yolu yenileniyor

Edremit’te yıllardır ihmal edilen Güre Mahallesi yolu Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın girişimlerileriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yenileniyor. Çalışmalar kapsamında, E-87 Karayolu’ndan Güre Mahallesi’ne kadar uzanan 2 bin 700 metrelik yol asfaltla kaplanıyor; yol boyunca uzanan yürüyüş ve bisiklet yollarıyla peyzaj ve çevre düzenlemeleri yapılıyor.