13.09.2019 - 01:27 |
Yıllardır yapılmayan Güre yolu yenileniyor
Edremit’te yıllardır ihmal edilen Güre Mahallesi yolu Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın girişimlerileriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yenileniyor. Çalışmalar kapsamında, E-87 Karayolu’ndan Güre Mahallesi’ne kadar uzanan 2 bin 700 metrelik yol asfaltla kaplanıyor; yol boyunca uzanan yürüyüş ve bisiklet yollarıyla peyzaj ve çevre düzenlemeleri yapılıyor.
E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.