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    HaberlerEgeYıllardır yapılmayan Güre yolu yenileniyor
    13.09.2019 - 01:27 |

    Yıllardır yapılmayan Güre yolu yenileniyor

    Yıllardır yapılmayan Güre yolu yenileniyor

    Edremit’te yıllardır ihmal edilen Güre Mahallesi yolu Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın girişimlerileriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yenileniyor. Çalışmalar kapsamında, E-87 Karayolu’ndan Güre Mahallesi’ne kadar uzanan 2 bin 700 metrelik yol asfaltla kaplanıyor; yol boyunca uzanan yürüyüş ve bisiklet yollarıyla peyzaj ve çevre düzenlemeleri yapılıyor.

    E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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