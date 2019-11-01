‘Yılmayacağım’

İzmir’in turistik Şirince bölgesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında eski başkan CHP’li Vefa Ülgür ve beraberindekilerin sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yaşadıklarını anlattı. Siyasetin sakin yapılması gerektiğini ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu ifade eden Başkan Sengel, şöyle konuştu:

“Yıllardır kadın haklarını savunan bir avukat ve kadın haklarını savunan derneğin kurucu başkanı olarak yaşadıklarım hiç tahmin etmeyeceğim boyutlara vardı. Kadınlara şunu söylemek istiyorum, ‘Hiçbir şey sizi hedefinizden alıkoymamalı’ Benim öyle olacak. Efes-Selçuk kadın kenti; Artemis, Meryem Ana, Kibele, Amazonlara kadar uzanıyor. Bu kadın belediye başkanı, halk için yorulmaz, yılmaz.”

Başkan Sengel, Ülgür’den şikayetçi olduğunu, hukuki mücadele vereceğini sözlerine ekledi. -ELİF DEMİRCİ DHA