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    HaberlerEgeYılmaz’dan yerel yönetim öğütleri
    24.10.2019 - 01:38 |

    Yılmaz’dan yerel yönetim öğütleri

    Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, Yerel Yönetimler Maliyesi dersine girdi.

    Yılmaz’dan yerel yönetim öğütleri

    100 öğrencinin bulunduğu amfide tecrübelerini paylaşan Yılmaz, “Sizin şu an mücadele etmeniz, sektörleri tanımanız gerekiyor. Çalışın, çok çalışın. Kendinize idoller seçin. Çırak olmadan usta olunmaz; demlenecek, tecrübe sahibi olacaksınız. Kendinizi geliştirin, özelliklerinizi ortaya çıkarın” dedi. Yerel yöneticilerin ve belediyelerin, insanların hak ve hukukunu korumakla yükümlü olduğunu ifade eden Başkan Yılmazi şöyle devam etti:

    Kaynakları adil dağıtın

    “Bizler için asıl olan adalet, şehrin kaynakları eşit ve adil şekilde kullanılmalı. Bir işe başlarken önce hayalleri konuşun, sonra kent sakinlerine de danışıp yol haritası çıkarın. Maliyetleri ve kimlerle çalışacağınızı planlayın. Akılcı bir planlama başarıyı da beraberinde getirir.”

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