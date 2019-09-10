'Yol gösteriyor ve cesaretlendiriyoruz'

2007 yılında ailesi tarafından açılan ve İzmir’in ilk AVM’si olma özelliğini taşıyan Park Bornova’da genel koordinatör olarak iş hayatına giren Aysel Öztezel, bir yandan da TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu’nda çalışmalarını sürdürüyor. Kariyerinden önceki yıllarda özellikle kadınların sorunlarına yönelik sosyal projelerde çalışan Tezel, hemcinslerini girişimciliğe cesaretlendirmek için kendi yaşamından örnekleri paylaştı.

- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

İnsanın kendini anlatmasının zor olduğuna inanıyorum. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Halkla İlişkiler mezunuyum. Çocuklarımın ilkokula başlaması ile yaşamımda sosyalleşmeye başladığım. Dokuz yıl okul aile birliklerinde, fedakar annelerle büyük işlere imza attık. 1978 yılında uluslararası bir hizmet kuruluşu olan Lions ile tanıştım. Kulübüm bir kadın kulübüydü ve çeşitli görevler aldım. Kulüp başkanlığımdan sonra tüm kadın kulüplerinin genel başkanı oldum. İdari yapımızdaki değişiklik nedeni ile erkek kulüpleriyle karma olduk. Bize verilen bu fırsat eşitliğini kendime ve hizmet etme aşkıma bir fırsat olarak görüp sırası ile önce 118-R Genel Yönetmeni ve de en son çok onur duyduğum Lions Türkiye Başkanlığını yaptım. Hayatımın 40 yılını bizden daha az şanslı kişilere hizmet ederek geçirdim.

İş hayatı nedeni ile İzmir TOBB Kadın Girişimciler Kurulunda görev aldım şu an ikinci dönem başkanlığımı yürütüyorum. Aynı zamanda İzmir ve çevre ilçelerin tüm sorumluluğunu yöneten bir üst kurul üyesiyim. Bunlara ek olarak tenis kulübü onur kurulu üyeliği yapmaktayım.

- TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu’nda iki dönemdir süren bir göreviniz var. Kuruldaki çalışmalarınızdan bizlere biraz bahsedebilir misiniz?

İlk hedefim işimde de olduğu gibi çok sesli bir kurul yaratmaktı. Kadınlarımızın birikimi ve anlatmak istedikleri önemli mesajlar var. Onları dinlemeye ve dinletmeye çok önem veriyoruz. Eğitimlerle eksikleri gideriyoruz. Kız Kardeşim projemiz ve Geleceği Yazan Kadınlar projemiz; TOBB, Habitat, Coca Cola ve üniversite iş birliği ile yürütülen ana projelerimiz olarak öne çıkyıor. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde girişimcilik derslerine girip son sınıftaki gençlerle buluşuyoruz. Ben Yaptım projesi ile internet satışı yapan üretken bir kadın grubumuz var. Aynı zamanda sık sık toplum içinde önder kadınlarımız ile toplantılar yapıyoruz. Her geçen gün iş kadını ağımız büyüyor. Yol gösterici olmak ve onları yüreklendirmek birinci görevimiz.

‘Kırsala eğileceğiz’

- Yeni dönemde kadın girişimciliğine yönelik ne gibi projeleriniz var?

Yeni dönemde ana başlıklara devam edeceğiz. Bu yıl hedefimiz kırsalda kadını güçlendirmek ve tarım alanında kadını var etmek olacaktır.

- İzmir’in ilk AVM’si Park Bornova’daki kariyeriniz nasıl başladı?

2007 yılında ailemin olan Park Bornova Alışveriş Merkezi’nde genel koordinatör olarak iş hayatına girdim. Hayatın hep içinde olan biri olarak iş hayatında zorlandım ama başardığıma inanıyorum. İzmir’in ilk AVM’sini ailece yaşatıyor olmamız hem istihdam hem de ticareti önemsediğimizin bir işareti.

- 2019’daki ekonomik dalgalanmalar AVM sektörünü nasıl etkiledi? Geçen yılla karşılaştırırsak nasıl değerlendirirsiniz?

Dünyada yaşanan ekonomik denge problemi tabii ki hızla gelişmekte olan ülkemizi de etkildi. Amaç yok olmak veya kenara çekilip seyretmek olmamalıdır. Bu acımasız senaryo içinde mücadele etmek, var olabilmek başarıyı getirir. Beni en çok üzen toplumumuzun yaşam kalitesinin düşme tehlikesi.

- Hem TOBB hem de AVM yöneticiliği kimliğinize dayanarak sormak istiyorum; kadınları girişimciliğe cesaretlendirmek için özel sektörün üzerine düşenler nedir?

Kadını bir birey yerine koyabilmek bize başarıyı getirecek. Kadın dostu işyerleri ve toplumsal eşitliği ön plana alan kurumlar olmaya gayret etmeliyiz. Ücret eşitliği ve üst düzey görev eşitliğini sağlayan kurumlar olabilirsek, kadınımız özgüven kazanıp önce iyi bir birey sonra iyi bir iş kadını ve en önemlisi iyi bir anne olacaktır. Geleceğimizin yapı taşları toplumun mimarı anneler ve ailelerle sağlamlaşacak.