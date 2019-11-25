26.11.2019 - 00:01 |
Yolculara, haklarını anlatan broşür verildi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yolcuları bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan ‘Karayolu Taşımacılığında Yolcu Hakları’ adlı broşür, zabıta ekiplerince terminallerde yolculara dağıtıldı. Broşürde; bagaj kapasitesi, çocuk ve engelli yolculara uygulanan indirimler, biletlerin üzerinde neler yazılması gerektiği, seyahat esnasında emniyet kemeri takmasının yasal bir zorunluluk olduğu gibi bilgiler yer alıyor.
İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.