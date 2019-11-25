Yolculara, haklarını anlatan broşür verildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yolcuları bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan ‘Karayolu Taşımacılığında Yolcu Hakları’ adlı broşür, zabıta ekiplerince terminallerde yolculara dağıtıldı. Broşürde; bagaj kapasitesi, çocuk ve engelli yolculara uygulanan indirimler, biletlerin üzerinde neler yazılması gerektiği, seyahat esnasında emniyet kemeri takmasının yasal bir zorunluluk olduğu gibi bilgiler yer alıyor.