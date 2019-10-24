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    HaberlerEgeYollar daha güvenli
    24.10.2019 - 01:18 |

    Yollar daha güvenli

    Kırsal mahallelerde yol bakım ve onarımı çalışmalarına öncelik veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi’nin Karaçepiş ve Bozören mahalleleri arasında kalan yolda, sıcak asfalt çalışması yaptı.

     Ardından trafik işaretleme işlemleri tamamlandı.

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