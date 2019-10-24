24.10.2019 - 01:18 |
Yollar daha güvenli
Kırsal mahallelerde yol bakım ve onarımı çalışmalarına öncelik veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi’nin Karaçepiş ve Bozören mahalleleri arasında kalan yolda, sıcak asfalt çalışması yaptı.
Ardından trafik işaretleme işlemleri tamamlandı.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.