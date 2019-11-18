BİST106.846 1,39EURO6,360,01USD5,73-0,15ALTIN271,550,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri‘Yolumuz, gelişim ve değişim’
    19.11.2019 - 00:03 |

    ‘Yolumuz, gelişim ve değişim’

    ‘Yolumuz, gelişim ve değişim’

    AK Parti İzmir teşkilatı haftasonu düzenlenen değerlendirme kampında bir araya geldi. İl Başkanı Sürekli “Ara vermeksizin bu sinerjiyi alana taşıyacağız” dedi.

    AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın İstişare Toplantısı’ndan önemli mesajlar geldi. Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katıldığı etkinlikte, yerel seçimlerin ardından yapılan çalışmalar değerlendirildi, yeni uygulamalarla ilgili fikir alışverişi yapıldı.

    Kampta alınan kararları paylaşan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Yerel seçimleri ardından sahayı boş bırakmadık. Yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Bu kamp hem alan dönüşlerimizi değerlendirdiğimiz hem de İzmir ve ülke gündemini ele aldığımız bir zirve oldu” dedi. Sürekli, şöyle devam etti:

    Motivasyonumuz arttı

    “Yoğun katılımlı kampta, önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını belirledik. Gelişim ve değişim bizim davamızda ve yolumuzda her zaman var oldu. Çünkü biliyoruz ki başarmak için başka türlüsü mümkün değil. İzmir AK Parti teşkilatları olarak da bu çizgide yürümeye gayret ediyoruz. Kişisel ikbalin değil, davamızın gücüne güç katacak, ülkemizin ve şehrimizin çıkarlarını koruyacak işlerin peşindeyiz. Bu kamp bizi bir kez daha kardeşlik hukukunda birleştirirken, hedeflerimiz ve ideallerimize ulaşmamız için motivasyonumuzu artırmak için de vesile oldu. Yolumuz belli. Şimdi hiç ara vermeksizin bu sinerjiyi alana taşımaya devam edeceğiz.”

    Yıldırım canlı bağlandı

    Kampın son gününde, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da telefonla bağlanarak önemli mesajlar verdi. İzmir teşkilatına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yıldırım, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

    Gürcistan'da erken seçim protestosuGürcistan'ın başkenti Tiflis'te, erken seçim talebiyle parlamento binasını tüm giriş noktalarında kuşatan göstericilere güvenlik güçlerince tazyikli su ile müdahale etmesi sonucu 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
    daha fazla video için
    18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 49. son bölümde haftanın takımları ve takım oyununun kazananı

    MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 49. son bölümde haftanın takımları ve takım oyununun kazananı

    Zalim İstanbul 19. son bölümde Nedim'den şok karar! 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Zalim İstanbul 19. son bölümde Nedim'den şok karar! 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Vuslat 29. son bölümde Tahsin'den büyük hamle! 30. yeni bölüm fragmanı...

    Vuslat 29. son bölümde Tahsin'den büyük hamle! 30. yeni bölüm fragmanı...

    Çukur 76. son bölümde Vartolu ve Ziya'nın olay karşılaşması! 3. sezon 10. yeni bölüm fragmanı

    Çukur 76. son bölümde Vartolu ve Ziya'nın olay karşılaşması! 3. sezon 10. yeni bölüm fragmanı

    Sıradaki Haber