‘Yolumuz, gelişim ve değişim’

AK Parti İzmir teşkilatı haftasonu düzenlenen değerlendirme kampında bir araya geldi. İl Başkanı Sürekli “Ara vermeksizin bu sinerjiyi alana taşıyacağız” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın İstişare Toplantısı’ndan önemli mesajlar geldi. Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katıldığı etkinlikte, yerel seçimlerin ardından yapılan çalışmalar değerlendirildi, yeni uygulamalarla ilgili fikir alışverişi yapıldı.

Kampta alınan kararları paylaşan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Yerel seçimleri ardından sahayı boş bırakmadık. Yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Bu kamp hem alan dönüşlerimizi değerlendirdiğimiz hem de İzmir ve ülke gündemini ele aldığımız bir zirve oldu” dedi. Sürekli, şöyle devam etti:

Motivasyonumuz arttı

“Yoğun katılımlı kampta, önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını belirledik. Gelişim ve değişim bizim davamızda ve yolumuzda her zaman var oldu. Çünkü biliyoruz ki başarmak için başka türlüsü mümkün değil. İzmir AK Parti teşkilatları olarak da bu çizgide yürümeye gayret ediyoruz. Kişisel ikbalin değil, davamızın gücüne güç katacak, ülkemizin ve şehrimizin çıkarlarını koruyacak işlerin peşindeyiz. Bu kamp bizi bir kez daha kardeşlik hukukunda birleştirirken, hedeflerimiz ve ideallerimize ulaşmamız için motivasyonumuzu artırmak için de vesile oldu. Yolumuz belli. Şimdi hiç ara vermeksizin bu sinerjiyi alana taşımaya devam edeceğiz.”

Yıldırım canlı bağlandı

Kampın son gününde, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da telefonla bağlanarak önemli mesajlar verdi. İzmir teşkilatına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yıldırım, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.