10.11.2019 - 01:53 |
‘Yolumuzu aydınlatıyor’
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.
Başkan Doğan, “Bu kadar zaman geçmesine rağmen Atatürk ilke ve devrimleri, bizlerin yolunu hala daha ilk günkü gibi aydınlatıyor. Bu ülke ve millet için neler yaptığını hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.
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