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    HaberlerEge Haberleri‘Yolumuzu aydınlatıyor’
    10.11.2019 - 01:53 |

    ‘Yolumuzu aydınlatıyor’

    Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

    ‘Yolumuzu aydınlatıyor’

    Başkan Doğan, “Bu kadar zaman geçmesine rağmen Atatürk ilke ve devrimleri, bizlerin yolunu hala daha ilk günkü gibi aydınlatıyor. Bu ülke ve millet için neler yaptığını hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

    Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
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    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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